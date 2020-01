Stiri pe aceeasi tema

- Min. 79, 3-1: Andrei Ivan a marcat un gol superb, șutand cu dreptul, de pe partea stanga, la colțul lung, sub bara. Portarul a ramas „masca“ Min. 70: jucatorii Universitații s-au mai apropiat de doua ori periculos de poarta adversa, dar finalizarile au lasat de dorit. Min. 60: Mihaila a șutat slab de…

- Universitatea Craiova a pierdut cel de-al doilea joc amical din cadrul cantonamentului pe care-l sustine in Antalya. Alb-albastrii au cedat astazi, scor 0-1, in partida de verificare sustinuta in compania echipei FC Aarau, ocupanta locului 7 in liga secunda din Elvetia. Golul care a facut diferenta…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii și-au masurat forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Oltenii s-au impus cu 2-0, ambele goluri…

- Universitatea Craiova a inceput seria partidelor de verificare din cadrul stagiului din Antalya . In aceasta dimineața, in incinta bazei Arcadia, alb-albaștrii iși masoara forțele cu Eintracht Brawnschweig, grupare care ocupa locul 4 in liga a 3-a din Germania. Așa cum era de așteptat, antrenorul Corneliu…

- Universitatea Craiova va disputa astazi, de la ora 17.30, partida contra formației lui Viorel Moldovan, Chindia Targoviște. Meciul care se va desfașura pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești conteaza pentru etapa a 16-a din Liga 1 . GdS va va ține la curent cu evoluția scorului și momentele importante…

