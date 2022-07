Stiri pe aceeasi tema

- Cfr Cluj joaca in aceste momente in preliminariile Ligii Campionilor. Dupa ce a condus din minutul 6 și a fost egalata in minutul 89, trupa din Gruia a revenit la conducere la inceputul prelungirilor insa a fost egalata din nou in minutul 118. Calificarea va fi decisa la loviturile de la 11 metri.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a efectuat doua schimbari fata de prima mansa in formula de start pentru meciul cu Piunik Erevan, care va avea loc miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor…

- Echipa CFR Cluj intalneste, miercuri, 13 iulie, de la ora 21.30, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, pe Piunik Erevan (Armenia), intr-o partida contand pentru mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. „Nu mai exista echipe mici sau mari, mai ales in Champions League,…

- Marius Șumudica a reacționat dupa ce CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. „Nu putem face o comparație, noi ne-am calificat in prelungiri la Banja Luka, cu un public apasator. Era diferența mare,…

- Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, susține ca Piunik Erevan e o echipa buna, care ar fi in play-off in Romania, insa realitatea spune ca valoarea lotului armenilor e de locul 13 in actuala Liga 1, cel mai bine cotat fotbalist al lor n-ar prinde Top 150 in campionatul nostru. Pyunik Erevan - CFR Cluj,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida pe care „vișinii” o joaca in deplasare la Piunik Erevan, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie, de la ora 19:00. Partida…

- FC Voluntari a stabilit prețul de transfer in cazul portarului Mihai Popa (21 de ani). CFR Cluj trebuie sa plateasca un milion de euro pentru a-l aduce in Gruia. Dan Petrescu vrea sa iși definitiveze lotul inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Una dintre principalele ținte este portarul…

- Echipa CFR Cluj, campioana Romaniei la fotbal, o va intalni pe Piunik Erevan (Armenia), in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, 14 iunie, la sediul UEFA de la Nyon. Prima mansa va avea loc in Armenia, pe 5/6 iulie, iar mansa secunda, la Cluj-Napoca,…