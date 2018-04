Liga Desavoia, pledoarie pentru minifotbal Liga 1 Takata Centuri vs Simco 1-6, Sistema vs Yazaki 6-3, Fat Frumos vs Fc Ergad 2-9, Fc Premiere vs Conceptline 3-0, Gloria Bujac vs Acm Arad 0-3, Black Warriors vs Dortmund 1-9, Ac Luciano vs Alfa United 5-3, Flamura Rosie vs Napoli 3-0. Clasament: 1.Premiere 78p, 2.Luciano 68p, 3.Flamura Rosie 61p, 4.Sistema 57p, 5.Dortmund 53p, 6.Concepltline 51p, 7-8.Ergad si Simco 50p, 9.Napoli 49p, 10.Alfa United 42p, 11.Yazaki 37p, 12.Bujac 36p, 13.Acm 29p, 14.Black Warriors 25p, 15.Takata Centuri 21p, 16.Fat Frumos 15p. Liga 2 Liga 2 Stragoii vs 5 Colturi 2-6, Fc Marti vs DIM Parneava… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

