Stiri pe aceeasi tema

- In ograda lui Uzatu, s-a suit scoafa pe scena. Din cauze tehnice, jilțul baronului roșu’ a trebuit mutat in sala unde se ține Sfatul Județului. Acolo și-au amenajat birourile, pe langa baron, și consilierii personali, adica dregatorii. Numai ca șefa lor s-a cocoțat pe scena din Sala Jilțului, ca sa…

- NEATENT… In cursul acestei dimineți, in intersecția strazii Republicii cu strada Primaverii din municipiul Barlad, un șofer de 78 de ani a provocat un accident in care a implicat o intreaga familie, aflata intr-o mașina inmatriculata in județul Galați. Accidentul a fost sesizat la 112 la ora 10,40.…

- BANI… Vin vești bune pentru vasluienii care desfașoara activitate economica in domeniul alimentar. Se pot depune dosarele pentru finanțare a ajutorului de stat. Cererile se finanțeaza in ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub forma forfetara este in valoare de 5.000 euro de beneficiar,…

- CINSTE LOR!… Chiar daca sunt trecuți de prima tinerețe, doi vasluieni au demonstrat ca varsta poate fi doar un numar. Pe ritmurile muzicii moderne, cei doi s-au dazlanțuit in pași de dans și chiar au reușit sa adune aplauze și admirație din partea celor care-și sarbatoreau, de fapt, aniversarea, chiar…

- AVEM O CAMPIOANA EUROPEANA… Andreea Popovici, sportiva a Asociației Clubul Sportiv Kwon Barlad selecționata in Lotul Național al Romaniei la Taekwon-do ITF, cucerit medalia de aur, ajungand astfel campiona europeana, in proba de tull echipe junioare feminin. Performanța echipei Romaniei, din care face…

- Ștefana Beatris Moloman și Constantin Iulian Moloman sunt doi tineri ieșeni care susțin ca ar fi fost pacaliți de o “sageata” a clanului Corduneanu, Danuț Ilincariu, dupa ce acesta le-ar fi promis ca ii va ajuta sa obțina o locuința sociala in schimbul sumei de 7.500 de euro, care ar fi ajuns in mainile…