- SCM Ramnicu Valcea ramane in cursa de calificare in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin, desi a fost invinsa de formatia germana SG BBM Bietigheim, cu scorul de 31-28 (13-14), duminica, la Ludwigsburg, in in Grupa C. Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere…

- In cealalta partida din cadrul acestei etape se vor intalni, sambata, Brest si SG BBM Bietigheim. In primele meciuri din grupa C, campioana Romaniei a obtinut rezultatele: 34-27 cu SG BBM Bietigheim si 24-37 cu Brest si 19-23, in deplasare, cu Buducnost, astfel ca are doua puncte si ocupa…

- Principalele marcatoare ale partidei au fost Radicevic 10 goluri, pentru gazde, respectiv Norgaard 4 reusite, pentru SCM Ramnicu Valcea. In cealalta partida a grupei, tot sambata, SG BBM Bietigheim – Brest, scor 32-35. Brest este lider cu 6 puncte, urmata de Buducnost cu 4, iar SG BBM Bietigheim…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia franceza Brest, cu scorul de 37-24 (22-9), in a doua partida din grupa C a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Principalele marcatoare ale partidei au fost Niakate 6 si Lazic…

- SCM Rm. Valcea joaca azi, de la ora 20, in Franța, in sala celor de la Brest Bretagne, considerat cel mai bogat club din Hexagon, in etapa a doua din Liga Campionilor la handbal feminin. Florentin Pera și toți membrii familiei au acuzat dureri abdominale, astfel ca au ajuns de urgența la spital. Antrenorul…

- •Valcea are reprezentanta din nou in Liga Campionilor! Echipa SCM a facut spectacol, obținand o victorie categorica in fața campioanei Germaniei! Campioana en titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a invins vineri, 4 octombrie 2019, pe teren propriu, formatia germana SG BBM Bietigheim,…

