- FC Barcelona a realizat scorul primei zile a noului sezon in grupele Ligii Campionilor la fotbal, 5-0 cu Antwerp, marti seara, pe Stadionul Olimpic din Barcelona, in prima etapa din Grupa H, potrivit agerpres.ro. In acest meci arbitrat de romanul Radu Petrescu, Barca avea deja 3-0 in mai putin de jumatate…

- UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu, marți seara (22:00), la meciul Barcelona - Antwerp (transmis de Digi Sport 2, Prima Sport 3 și Orange Sport 4), in grupa H de Champions League. VAR și AVAR, tot romani: Catalin Popa și Ovidiu Hațegan. Romania nu a mai avut o echipa in grupele Champions League din 2013,…

- CS Rapid Bucuresti a invins echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 26-25 (12-15), sambata seara, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Montpellier - Barcelona, meci contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin, este programat, miercuri, 13 septembrie, de la ora 21:45, la Sud de France Arena, si va fi fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Patru brigazi romanesti de arbitri, conduse de Radu Petrescu, Istvan Kovacs, in Liga Campionilor, de Horatiu Fesnic in Europa League si de Andrei Chivulete in Europa Conference League, au fost delegate la meciuri din turul al treilea preliminar al cupelor europene la fotbal, potrivit site-ului UEFA.Petrescu…

- Ferencvaros, campioana Ungariei, și Klaksvik, campioana Insulelor Feroe, disputa ACUM manșa decisiva a primului tur preliminar din Liga Campionilor. Prima repriza a meciului incheiat la ora 19:00 s-a incheiat cu un rezultat șocant, 3-0 pentru feroezi! In tur, Ferencvaros și Klaksvik au remizat, scor…

- CSM București și Rapid și-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor, iar sorții au fost diferiți. CSM se va bate cu Gyor, Odense și Brest pentru calificarea direct in ”sferturi”, in timp ce Rapid trebuie sa treaca de cel puțin o echipa mai bine cotata pentru a se califica intre primele șase…