Stiri pe aceeasi tema

- Play-off Champions League | Galatasaray – Molde 2-1, Panathinaikos – Braga 0-1 si Young Boys – Maccabi Haifa 3-0. S-au aflat primele echipe calificate in grupele Ligii Campionilor. In partida de la Istanbul, Galatasaray a reușit sa caștige partida cu Molde. Turcii s-au calificat in grupe cu scorul de…

- Marti, 29 august – ora 22.00: Galatasaray – Molde (in tur 3-2), Panathinaikos – Braga (1-2), Young Boys – Maccabi Haifa (0-0). Miercuri, 30 august – ora 22.00: AEK Atena – Antwerp (0-1), FC Copenhaga – Rakow (1-0), PSV Eindhoven – Rangers (2-2).

- Returul playoff-ului din Liga Campionilor programeaza, marți, 29 august, trei meciuri in care se poate intampla absolut orice. Cu excepția lui Galatasaray, echipa aflata la adapostul victoriei din deplasare cu Molde, in celelalte doua meciuri calificarea se va decide la cele mai mici amanunte. Pe Betano,…

- Galatasaray a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o cu 3-2 pe Molde FK, in deplasare, miercuri seara, in prima mansa a play-off-ului competitiei, anunța Agerpres.Campioana Norvegiei a deschis scorul prin Martin Ellingsen (8), apoi Galatasaray a punctat…

- Continue reading Marea batalie pentru grupele Champions League continua. LIVE Molde – Galatasaray 0-0, Braga – Panathinaikos 0-0 și Maccabi Haifa – Young Boys 0-0. Toate momentele sunt AICI at Info real.

- Play-off-ul Champions League continua in aceasta seara cu alte trei partide. Molde - Galatasaray, Braga - Panathinaikos și Maccabi Haifa - Young Boys incep la ora 22:00 și sunt liveTEXT pe GSP.ro Molde - Galatasaray, live de la 22:00 Vezi AICI cele mai interesante statistici!Televizare: Digi 1, Orange…

- Trei meciuri țin capul de afiș, miercuri, 23 august, in playoff-ul din Liga Campionilor. Este vorba de partidele tur in confruntarile Maccabi Haifa – Young Boys, Molde – Galatasaray și Braga – Panathinaikos, meciuri programate de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, se poate ajunge la o…

- Seara de miercuri, 2 august, este una a concluziilor in ceea ce privește echipele care vor obține biletele pentru turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Printre formațiile care trebuie sa traga din greu pentru calificare se numara Galatasaray sau Maccabi Haifa, echipe cu aspirații la prezența in faza…