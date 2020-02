Stiri pe aceeasi tema

- CSM București o intalnește, vineri, in Sala Polivalenta, pe Ferencvaros, echipa care a invins-o in prima etapa din grupele principale cu 33-23. Saptamana marilor anunțuri se incheie pentru CSM București cu un meci extrem de important in Liga Campionilor. ...

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, miercuri, ca isi doreste foarte mult revansa in fata formatiei maghiare Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria dupa infrangerea din tur din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor. "Ma intereseaza mai putin ce se intampla in campionatul Ungariei…

- ​Antrenorul suedez Per Johansson, cu care echipa de handbal feminin CSM Bucuresti cucerea medaliile de bronz în Liga Campionilor din 2017 si 2018, revine pe banca tehnica, alaturi de Adrian Vasile, scrie News.ro.CSM Bucuresti a anuntat, marti seara, revenirea suedezului în staf,…

- Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Marta Batinovic (SCM Ramnicu Valcea) si Ana Gros (Brest Bretagne Handball) au fost nominalizate la titlul de cea mai buna jucatoare a etapei din Liga Campionilor la handbal feminin, in ancheta realizata pe pagina de Facebook a competitiei. Neagu a fost cea mai buna…

- CSM Bucuresti a invins formatia franceza Metz Handball cu scorul de 32-27 (16-14), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Vicecampioana Romaniei a facut astfel uitat-o intr-o…

- CSM București și Metz se infrunta astazi, de la 15:30, in etapa secunda a grupelor principale din Liga Campionilor la handbal feminin. liveSCORE de la 15:30 » CSM București - Metz CSM București, una dintre favoritele la trofeu inainte de startul competiției, a inceput dezastrous faza grupelor principale.…

- CSM Bucuresti a fost invinsa fara drept de apel de echipa maghiara Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria, cu scorul de 33-23 (19-10), sambata, la ERD, in primul sau meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM București joaca astazi, de la 17:00, in deplasare cu Ferenvcaros, in primul meci din faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 17:00 » CSM București - Ferencvaros …