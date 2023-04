Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano a pierdut cu 0-1 in fata Fiorentinei, intr-o lupta pentru Liga Campionilor inca deschisa in Serie A, sambata pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 28-a din Serie A, informeaza AFP.Giacomo Bonaventura a adus victoria Fiorentinei (min.53) si care a pecetluit a treia infrangere consecutiva…

- Echipa spaniola de fotbal feminin FC Barcelona a invins miercuri seara, pe teren propriu, echipa italiana de fotbal feminin AS Roma, scor 5-1, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Portarul titular al Romei a fost o jucatoare din Romania, Camelia Ceasar, anunța news.ro.FC Barcelona s-a impus…

- Luis Figo, fostul mare jucator portughez al echipelor Real Madrid si FC Barcelona, a declarat, miercuri, ca echipele sale "favorite" pentru a castiga Liga Campionilor la fotbal in acest sezon sunt Manchester City si Bayern Munchen, dar a recunoscut ca si Real Madrid "conteaza mereu", informeaza agentia…

- UEFA a anuntat arbitrii partidelor de miercuri, din returul optimilor Ligii Campionilor:Real Madrid - Liverpool, in tur 5-2 Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Meciul Tottenham – AC Milan, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, a inceput, miercuri seara, cu zece minute intarziere, informeaza News.ro. Potrivit site-ului UEFA, autocarele ambelor echipe au sosit la stadion mai tarziu decat era programat. Intarzierea a fost cauzata de…

- Fotbalistul echipei Manchester City, Kevin De Bruyne, va rata meciul cu Leipzig, din prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, deoarece este bolnav, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atacantul vedeta al echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a parasit accidentat la coasa stanga terenul de joc dupa 20 de minute din partida de campionat cu Montpellier (3-1), miercuri, cu 13 zile inaintea meciului tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal cu Bayern Munchen, informeaza…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia SG Bietigheim, scor 27-24 (15-12), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 goluri marcate in competitie. CSM este lider in grupa si calificata in sferturile…