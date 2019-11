Liga a IV-a Dolj Mass / 35 de goluri s-au marcat în etapa 13. Vezi casetele tehnice! Dupa cele 56 de goluri marcate in runda a 12-a, echipele de la Liga a IV-a Dolj Mass au fost mai prudente in etapa a 13-a, desfasurata la finele saptamanii trecute. S-au marcat 35 de goluri in cele opt dueluri, iar meciul cu cele mai multe reusite a fost Unirea Amarastii de Jos – ACS Desa, scor 6-2. Golurile invingatorilor au fost marcate de Iacob (’11), Bunaiasu (’28), Volvoreanu (’43, ’89), Paduraru (’87) si Vasile (’90). Oaspetii au punctat prin Pavel (’49) si Puncioiu (’58). Amarasti: Kaurentiu Blendea – Marius Marinica, Geani Vasile (’65, Cristian Ivan), Marius Paduraru (’86, Ion Ungureanu),… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- Rezultatele meciurilor sustinute sambata si duminica, in etapa a 13-a de la Liga a IV-a Dolj Mass : Sambata, 16 noiembrie: Unirea Amarastii de Jos – ACS Desa 6-2, Danubius Bechet – Metropolitan Isalnita 2-0, Jiul Podari – Progresul Cerat 5-1, Victoria Plenita – Recolta Ostroveni 3-0, Progresul Segarcea…

