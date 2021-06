Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a decis ca ediția 2021-2022 a Ligii a III-a sa inceapa pe data de 28 august. Va reamintim ca in noua ediție de campionat, Bacaul va avea nu mai puțin de trei reprezentante in eșalonul al treilea: Aerostar, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau. Aceste echipe…

- Dupa ultimii patru ani in care a avut maxim o reprezentanta in Liga a III-a, Bacaul fotbalistic strange randurile. Și-și marește la trei contingentul echipelor care vor evolua in eșalonul trei in ediția 2021-2022. Cea de-a treia divizionara C, dupa Aerostar (proaspat retrogradata din Liga a II-a) și…

- FC Dinamo Bacau este cea de-a treia echipa a județului care va activa in sezonul viitor in campionatul Ligii a III-a, dupa Aerostar și CSM. Campioana județeana in premiera anul acesta, FC Dinamo Bacau a trebuit sa treaca prin emoțiile pre-barajului caștigat la penalty-uri contra Viitorului Cluj, dar…

- Tragere la sorți accesibila pentru campioana Bacaului care va intalni pe 16 mai, acasa și pe 23 mai, in deplasare, o echipa nemțeana macinata de probleme financiare. Din toamna, Bacaul ar putea avea trei echipe in campionatul Liga a III-a. Dupa Aerostar și CSM Bacau, pe orbita eșalonului trei se pregatește…

- Ghinion pentru campioana județului, FC Dinamo Bacau in drumul catre barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Gruparea bacauana a fost una dintre cele șase echipe (din totalul de 24 de campioane județene) alese de sorți pentru a disputa un meci de pre-baraj. Bacauanii vor intalni miercuri, 12 mai,…

- Sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Aerostar”, primele doua clasate din actuala ediție a Ligii a IV-a, FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița vor susține finala pentru titlul de campioana județeana. Finala se disputa intr-o singura manșa, spre deosebire de cea din vara trecuta, derualata tur-retur și…

- FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița se vor intalni azi, la Onești, in ultima etapa, facand astfel o ultima repetiție inaintea finalei pentru titlul de campioana, programata sambata, de la ora 11.00. Mini-campionatul Ligii a IV-a bacauane, unul de forța majora, pornit la drum pe data de 17 aprilie cu…

- Divizionara B CS Aerostar nu reușește sa se desprinda de la sol nici in play-out. Asta ca sa nu o spunem, mai pe romanește, ca se afla de-a dreptul la pamant. Sambata, in etapa secunda din Grupa B a play-out-ului, gruparea bacauana a inregistrat a 14-a infrangere stagionala. Și a opta pe teren propriu.…