- Umilința suferita la Mioveni i-a pus capac lui Dan Alexa. Acesta a demisionat din funcția de antrenor al echipei ASU Politehnica Timișoara, in direct, la flash interviurile de dupa meciul cu argeșenii. „Un rezultat rușinos. Mi-l asum in totalitate, nu e nimeni vinovat, decat eu. Sunt dezamagit pentru…

- ​Formatia U Craiova 1948 a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ASU Politehnica Timisoara, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii a 2-a.Golul a fost marcat de Baeten, în minutul 70.În minutul 60, gazdele au ratat un penalti…

- Dunarea Calarasi a terminat la egalitate cu ASU Politehnica Timisoara, 0-0, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. Oaspetii au avut o bara, prin Alin Manea (88). Dunarea a incheiat in zece oameni, dupa eliminarea…

- ASU Poli a prins la limita un loc de play-off, in ciuda eșecului cu Chiajna, scor 0-2. Ioan Mera (34 de ani), capitanul formației lui Dan Alexa, și-a criticat colegii. In play-off-ul din Liga 2 s-au calificat: FC U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli Timișoara. Tragerea…

- Cristi Pustai (53 de ani), antrenorul Dunarii Calarași, a atins toate subiectele fierbinți, imediat dupa victoria cu Viitorul Pandurii, scor 2-1. In play-off-ul din Liga 2 s-au calificat: FC U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli Timișoara. Tragerea la sorți pentru…

- FCU, liderul din Liga 2, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, in deplasare, la Chiajna, cu Concordia, in etapa a 17-a a Ligii a II-a. In minutul 64, jucatorul gazdelor Gabriel Deac, scapat singur cu portarul oaspetilor, l-a lovit la cap cu piciorul pe Robert Popa, care a avut nevoie…

- Dunarea Calarasi a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. In urma acestui succes, echipa antrenata de Cristian Pustai a urcat pe locul al treilea in clasament. ASU Poli Timisoara, a doua clasata, a remizat la Slobozia, 0-0 cu…

- SCM Gloria Buzau a anunțat desființarea echipei de fotbal și, totodata, retragerea din campionatul Ligii 2. Informația a fost publicata in exclusivitate de Liga2.ro, imediat dupa ce ședința in care jucatorii și stafful tehnic au fost inștiințați de șefii clubului, chiar inainte de plecarea in cantonament.…