Liga a 5-a. Seria Sud. Etapa a 21-a, rezultate tehnice

- O noua saptamana, o noua plecare din PNL Dambovița! De data asta este vorba de primarul comunei Cornești, Radu Stancu. Și el a hotarat sa paraseasca echipa liberala pentru a se alatura social democraților, așa cum au facut-o zilele trecute și edilii localitaților Lungulețu (George Duțu) și Butimanu…

- Județul Dambovița va avea o șosea de mare viteza cu patru benzi ce va lega A1 București-Pitești de orașul Titu, informația a fost facuta publica de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Drumul va avea o lungime de aproximativ 14 km, va incepe de la nodul rutier de la Corbii Mari, punct din care…

- Pe raza comunei Corbii Mari, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unui barbat de 74 de ani. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 74 de ani, din comuna Corbii Mari, in timp ce ar fi condus un moped, pe drumul comunal…

- ???????? ???????????????????????? – Gabriel Zafiu (FC Lungulețu) ???????? ???????????????????????? – Aurel Andrei (Flacara Zavoiu), Claudiu Mateianu (Dentaș Tartașești), Marian Popa (Voința Crețu) ???????? ???????????????????????? – Viorel Costache (Viitorul Gheboaia) ???????? ????????????????????????…

- Prima intalnire a jucatorilor Chindiei in 2024 s-a transformat intr-un protest spontan la adresa conducerii executive. Fotbaliștii echipei din Targoviște au refuzat sa se antreneze luni, 15 ianuarie 2024, iar apoi s-au organizat și au mers in corpore la primarie, insoțiți de stafful tehnic.Jucatorii…

- Sorana Cirstea (33 de ani și locul 26 WTA) este singura jucatoare din Romania care este cap de serie la primul turneu de Grand Slam al anului, 22. La ediția de anul trecut, Cirstea a pierdut in primul tur cu Yulia Putintseva. Prima racheta a Romaniei in clasamentul WTA va juca in primul tur impotriva…