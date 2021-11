Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 14-a a Ligii 2, antepenultima programata in acest an, debuteaza azi, 17 noiembrie. De la ora 20:30, are loc meciul Petrolul Ploiești – Concordia Chiajna, adica tocmai derby-ul acestei runde. Vineri nu va avea loc niciun meci, iar sambata, 20 noiembrie, sunt programate șase confruntari, in timp…

- Etapa a 13-a a Ligii a 2-a se disputa sambata, 6 noiembrie, luni, 8 noiembrie și marți 9 noiembrie. Programul și televizarea sambata, 6 noiembrie 2021, ora 11:00FC Buzau – Unirea Dej 1-0Unirea Constanta – Ripensia Timișoara 0-2Politehnica Iasi – Unirea Slobozia 3-1Metaloglobus Bucuresti – Dacia Unirea…

- CSA Steaua joaca din nou in deschiderea etapei. Primul meci al rundei a 12-a este CSA Steaua – Concordia Chiajna. Cele doua formații se intalnesc vineri, in Ghencea, de la ora 17:30. Etapa se incheie luni, cand, de la ora 15:30, CS Comunal Șelimbar e gazda la Avrig in confruntarea cu ”U” Cluj. Program…

- Etapa a 11-a din Liga a 2-a a debutat joi, 21 octombrie, de la ora 19:30, cu derby-ul Petrolul – CSA Steaua, scor 2-0. Vineri FC Buzau și Unirea Slobozia au remizat, 1-1. Programul meciurilor din etapa a 11-a a Ligii a 2-a: joi, 21 octombrie 2021, ora 19:30Petrolul Ploiești – Steaua – DigiSport, TelekomSport…

- Etapa a 11-a din Liga a 2-a a debutat joi, 21 octombrie, de la ora 19:30, cu derby-ul Petrolul – CSA Steaua, scor 2-0. Vineri, de la ora 15:30, FC Buzau va primi replica echipei Unirea Slobozia. Programul meciurilor din etapa a 11-a a Ligii a 2-a: joi, 21 octombrie 2021, ora 19:30Petrolul Ploiești –…

- Etapa a 11-a din Liga a 2-a debuteaza joi, 21 octombrie, de la ora 19:30, cu derby-ul Petrolul – CSA Steaua. Vineri, de la ora 15:30, FC Buzau va primi replica echipei Unirea Slobozia. Programul meciurilor din etapa a 11-a a Ligii a 2-a: joi, 21 octombrie 2021, ora 19:30Petrolul Ploiești – Steaua –…

- Etapa a 8-a a Ligii 2 a debutat vineri azi, 24 septembrie, cu meciul dintre FC Brașov și Steaua. Runda se va incheia marți, 28 septembrie. Program meciuri etapa 8 Liga 2: vineri, 24 septembrie 2021, ora 17:00FC Brasov – Steaua 0-1 sambata, 25 septembrie 2021, ora 11:00Metaloglobus Bucuresti – Unirea…

- Etapa a 7-a a Ligii 2 este programata in perioada 16-20 septembrie. Runda a debutat joi cu meciul Concordia Chiajna – Unirea Slobozia, scor 1-1. Vineri s-a disputat meciul Petrolul – Ripensia, iar sambata au avut loc șase partide. Duminica nu este programat niciun meci, iar luni se vor disputa meciurile…