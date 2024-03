Liga 3 – seria 7 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 17

Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul formatiei ACSO Filiasi, Alex Durita, s-a antrenat normal in aceasta saptamana, dupa ce in runda trecuta a fost nevoit sa absenteze la meciul de la Lupac din cauza unei probleme medicale. „Maru“ a prefatat meciul cu Gilortul Targu Carbunesti, programat vineri, de la ora 15.00, pe stadionul…

- ACSO Filiasi a obtinut un punct din deplasarea de sambata, din Banat, remizand cu Vointa Lupac, iar acum o asteapta opartida dificila in compania formatiei Gilortul Targu Carbunesti. Confruntarea cu gorjenii lui Mario Gaman si Bobi Staicu este programata vineri, de la ora 15.00, pe stadionul „Aripile“…

- LUPAC – AFC Voința Lupac a remizat sambata, 9 martie, scor 1-1, cu ACSO Filiași, in etapa a XVI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Eduard Tudor a deschis scorul pentru Lupac in minutul 53, iar Calu, in minutul 62, a marcat golul egalizator! Echipa antrenata de Mircea Manu se afla pe locul 8, cu 20 de puncte…

- ACSO Filiași iși incheie duminica vacanța. Divizionara C iși va relua luni pregatirile pentru partea a doua a sezonului competițional. Victor Naicu și secunzii sai, Cosmin Fruntelata și Costel Vodița, vor striga adunarea la ora 11.00, la Filiași. Pentru ACSO Filiași urmeaza o saptamana de „incalzire“…

- Președintele secției de fotbal a clubului ACSO Filiași , Florin Spinu, in prinvința parcursului din 2023 și s-a aratat mulțumit. Conducatorul clubului doljean a anunțat cu aceasta ocazie data reunirii, programul amicalelor din aceasta iarna, dar și așteptarile din noul an. Florin Spinu a incheiat cu…