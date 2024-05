Stiri pe aceeasi tema

- MODEȘTI… CSM Vaslui a pierdut primul loc in play-out-ul Ligii 3, dupa infrangerea suferita pe terenul celor de la Șomuz Falticeni, scor 0-2 (0-1). Vasluiul a evoluat mai bine de 70 de minute in superioritate numerica in fața lui Șomuz, dar a plecat invinsa de la Falticeni, dupa o evoluție modesta a…

- SUCCES… Unirea Dodești a invins-o pe FC Ghergheleu cu 3-1 și a reaprins lupta pentru al doilea loc direct promovabil. Echipa antrenata de Marius Butcaru urca pe poziția a doua, cu 19 puncte, iar in acest moment este pe loc de promovare automata. Batalia pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic…

- EȘEC… Rapid Brodoc a suferit a treia infrangere in play-out-ul Ligii 3, scor 1-4 (0-2), pe teren propriu, cu Șomuz Falticeni. Golul “alb-vișiniilor”, primul din play-out, a fost reușit de atacantul Eduard Ponea. Tinerii “manji” de la Rapid Brodoc arata bine in prima jumatate de ora, dupa care clacheaza,…

- RIVALITATE… CSM Vaslui – Rapid Brodoc, meci din etapa a 4-a a play-out-ului Ligii 3, se joaca sambata, de la ora 17:00, pe stadionul “Municipal” din Vaslui. Confruntarea dintre cele doua formații a nascut ambiții și orgolii mari in ultimii ani, insa duelul de sambata se anunța unul liniștit, intre doua…

- EGAL… Vasluiul a debutat cu o remiza in play-out-ul Ligii 3. Echipa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun a remizat, pe teren propriu, 1-1 (0-1), cu Șomuz Falticeni, dupa un meci in care a jucat slab in prima repriza și bine in cea de-a doua. “Roș-alb-albaștrii” au inceput meciul cum nu se poate…

- VINE LUNA APRILIE … Sfarsitul lunii martie este unul in care incepe insamantarea culturilor de primavara, in masura in care solul si vremea permit. Astfel, daca timpul este propice, pot fi insamantate culturile precum: graul, orzoaica de primavara, mazarea, lucerna, trifoiul si borceagul. Atunci cand…

- S-A STABILIT… Barladul va gazdui turneul final al Campionatului Național de rugby rezervat juniorilor 2 – Under 18. Turneul va fi organizat de CSȘ Barlad și se va desfașura in perioada 27 mai – 5 iunie. CSȘ Barlad U18 se afla pe primul loc in clasamentul regiunii Moldova, cu 19 puncte, fiind urmata…

- EȘEC… Cu o echipa noua, formata in mare parte din tineri sub 20 de ani, Rapid Brodoc a debutat curajos in sezonul de primavara al Ligii 3. Echipa antrenata de Romica Dorin a dat o replica buna celor de la Șomuz Falticeni și a fost aproape de a scoate un rezultat pozitiv. Rapid Brodoc a […] Articolul…