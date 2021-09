Stiri pe aceeasi tema

- CSM Slatina si CSO Filiasi, formatiile oltenesti din Liga 3, au inregistrat rezultate total opuse in prima etapa a campionatului, desfasurata in acest weekend. Formatia slatineana a spulberat-o pe Flacara Horezu, chiar in deplasare, cu scorul de 6-0, dupa un joc dominat in totalitate. De partea cealalta,…

- Sport Fotbal feminin duminica/ CSM Alexandria – Politehnica Timișoara august 27, 2021 13:07 Duminica, 29 august, la ora 11:00, CSM Alexandria joaca impotriva Politehnicii Timișoara pe stadionul CSS, in zona PECO. Meciul face parte din Etapa I, Liga I de Fotbal Feminin. Ultimul meci al…

- Echipa a doua a Universitatii Craiova va debuta in noul sezon al Ligii a 3-a pe teren propriu, in compania gruparii Minerul Costesti. Partida se va disputa vineri, 27 august de la ora 18.00, pe stadionul „Extensiv“, din Banie. In aceasta var, elevii lui Alex Stoica au sustinut nu mai putin de sase partide…

- Antrenorul formatiei CSO Filiasi , Mario Gaman, nu a fost foarte incantat de repartizarea facuta de reprezentantii FRF la Liga 3. Tehnicianul considera ca seria 6, din care face parte echipa sa, alaturi de Universitatea II Craiova, CSM Slatina, Vedita Colonesti, Petrolul Potcoava, Viitorul Daesti, Flacara…

- Antrenorul formatiei Universitatea II Craiova , Alexandru Stoica, s-a declarat multumit de evolutia elevilor sai din partida de verificare sustinuta astazi. Alb-albastrii s-au impus cu 4-0 pe „Extensiv“ in fata formatiei valcene Minerul Costesti. Acesta a fost al treilea joc de verificare sustinut de…

- Ziua de vineri este una de teste pentru reprezentantele Doljului de la Liga 3. In Banie, echipa secunda a Universitatii Craiova va bifa cel de-al treilea test al verii. Astfel, dupa doua amicale sustinute in deplasare, ambele pierdute, 0-2 cu Sporting Rosiori si 2-4 cu CSM Slatina, „satelitul“ va juca,…

- CSM Slatina a continuat astazi seria partidelor amicale din aceasta vara. Astfel, echipa antrenata de Cristian Stanculetu s-a impus categoric, scor 4-0, pe terenul formatiei Universitarea Bascov. Acesta este cel de-al doilea test sustinut de cele doua formatii. In primul, Slatina si Bascov au remizat…

