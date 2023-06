Oficialii formației ACSO Filiași au anunțat, joi, primii doi jucatori cooptați pentru noul sezon competițional. „Ne face placere sa anunțam primii doi jucatori care vor apara culorile clubului nostru in ediția 2023-2024: Eduard Dina și Costinel Gugu. Eduard Dina este o mai veche cunoștința a suporterilor noștri, el imbracand tricoul ACSO Filiași intre 2019 și 2022. Fundașul nostru are 27 de ani și 1.91 metri, iar in campionatul trecut a fost legitimat la Universitatea Craiova. Edi revine din postura de jucator liber de contract. A mai evoluat in cariera sa la FC Podari, St.Polten (juniori), FCU…