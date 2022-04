Stiri pe aceeasi tema

- George Gaman (foto, la titlu; Craiova) – Gheorghița Balan (Pitești) și Florin Pucheanu (Ulmi, județul Dambovița), plus Ovidiu Florin Mazilu (Satu Mare), aceasta este brigada delegata la cel mai tare meci din returul plat-off-ului Ligii a II-a de fotbal, gazduit de „Cluj Arena”, marți, 26 aprilie 2022,…

- Fotbalul mic FINAL INCINS… Daca lupta pentru titlul de campioana judeteana pare incheiata, Rapid Brodoc avand un avans de 6 puncte fata de FC Vulturesti, suspansul Ligii 4 este mentinut de batalia pentru evitarea retrogradarii, unde nu mai putin de 8 echipe se lupta pentru salvarea directa sau macar…

- Universitatea Cluj a facut un nou pas gresit in lupta pentru un loc de promovare directa, remizand, duminica, in deplasare, scor 2-2 (1-1), in meciul cu Unirea Slobozia, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Au trecut mai bine de 24 de ore de la primul derbi din play-off-ul ediției 2021-2022 al campionatului Ligii a II-a de fotbal, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, incheiat cu o remiza alba, scor: 0-0, dar am preferat sa fac comentarii „la rece”, ci nu „la cald”, mai ales ca am fost, sa…

- Petrolul Ploiesti si Universitatea Cluj vor fi adversare in prima etapa a fazei play-off a Ligii a II-a, potrivit tragerii la sorti efectuate, luni, la Casa Fotbalului, a anuntat Federatia Romana de Fotbal.

- Petrolul Ploiesti, FC Hermannstadt, Universitatea Cluj, CSA Steaua, Concordia Chiajna si Unirea Slobozia s-au calificat in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, dupa rezultatele de sambata, din etapa a 19-a, ultima a sezonului regulat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Odata cu meciul de marți seara, de la Mediaș, dintre FC Hermannstadt Sibiu și Universitatea Cluj, ocupantele locurilor 2 și, respectiv, 3 inaintea derbiului, s-a incheiat și penultima etapa a sezonului regular al campionatului Ligii a II-a. Oarecum neașteptat, „șepcile roșii” s-au impus destul de clar,…

- Așa cum era firesc, in mercato de iarna, s-au intrecut in achiziții primele patru clasate din clasamentul Ligii a II-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești, FC Hermannstadt Sibiu, Universitatea Cluj și, respectiv, Concordia Chiajna. Sunt formațiile dupa a caror lupta in play-off, faza in care primele doua…