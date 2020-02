Petrolul i-a gasit rapid un inlocuitor brazilianului Walace da Silva (30 de ani) care și-a reziliat ințelegerea cu formația ploieșteana. E vorba de Andrei Rauța (24 de ani). Andrei Rauța, fundaș central care a promovat cu Academica Clinceni in primul eșalon, a acceptat oferta venita de la Petrolul Ploiești și a fost inclus in lotul pe care antrenorul Costel Enache l-a deplasat astazi in cel de al doilea cantonament al iernii din Turcia. ...