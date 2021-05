Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Rapid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Incepe PELERINAJUL in JUSTIȚIE pentru fostul ministru Bodog Golurile…

- Rapid București a învins, sâmbata, cu scorul de 2-0, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a.Golurile au fost înscrise de Hlistei ('17, penalti) și Balan ('66).Clasamentul play-off-ului:1. U Craiova…

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, in care a inscris la ultima faza de joc. Jocul a inceput cu un protest al oaspetilor fata de intarzierile salariale.…

- Formațiile FCU Craiova și Farul Constanța au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta marți seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Disputa a contat pentru etapa 20 din Liga 2 . FCU Craiova: R. Popa (’62, M. Enache) – Giț, Gugu, D. Ispas, R. Negru – Dr. Albu, C. Cristea (’90, Diakite) – Raicea…

- FC Rapid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a XX-a a Ligii a II-a, informeaza News.ro. Au marcat: Ariel Lopes '3 (a), Balan '19, '67, Hlistei '71 (p). Dupa acest succes, Rapid a urcat de pe locul 11 pe locul 8, cu 30 de puncte,…

- Liderul Ligii 2 , FCU Craiova, a pierdut partida susținuta in aceasta seara, scor 1-2, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației CS Mioveni. Disputa a incheiat etapa a 18-a din eșalonul secund. Elevii lui Ovidiu Stanga au deschis scorul prin Andrea Campagno, cu o lovitura de cap (’52).Oaspeții…

- Doua dintre reprezentantele Olteniei la Liga 2, CSM Slatina și Pandurii Targu Jiu, au batut pasul pe loc in etapa a 18-a. Ambele au obținut sambata remize, care nu le ajuta prea mult in clasament. CSM Slatina n-a „stins“ Farul Pe stadionul „1 Mai“ de pe malul Oltului, CSM Slatina a inregistrat 1-1 cu…

- FCU, liderul din Liga 2, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, in deplasare, la Chiajna, cu Concordia, in etapa a 17-a a Ligii a II-a. In minutul 64, jucatorul gazdelor Gabriel Deac, scapat singur cu portarul oaspetilor, l-a lovit la cap cu piciorul pe Robert Popa, care a avut nevoie…