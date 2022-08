Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea suporterilor maramureșeni a luat sfarșit. Stadionul „1 Mai” din Slobozia va fi gazda partidei dintre Minaur și AFC Unirea Slobozia, joc din cadrul primei etape a Ligii a II-a la fotbal. Oficial Liga a II-a la fotbal debuteaza azi, 4 august, primul joc fiind cel dintre Progresul Spartac și…

- Sezonului 2022-2023 al Ligii a 2-a debuteaza azi, cu meciul Progresul Spartac – Dinamo, programat de la ora 18:00. Runda se va incheia cu meciul Steaua – Metaloglobus, programat marți, de la ora 20:30. Programul complet al primei etape din Liga 2: joi, 4 august 2022, ora 18:00 Progresul Spartac – Dinamo –…

- Echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare incepe vineri noul sezon cu o deplasare la Unirea Slobozia. Meciul va incepe la ora 17.00 și va fi transmis in direct la Digisport, OrangeSport, PrimaSport. Baimarenii au un lot de 28 de jucatori cu care vor aborda noul sezon. portari: 77. Raul Baila (28 august 2000),…

- Pana in data de 5 august, selecționata Under 17 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea și va disputa trei meciuri amicale. Juniorii nascuți in anul 2006, coordonați de selecționerul Marin Ion, vor disputa trei meciuri de verificare: o “dubla” cu reprezentativa…

- Federația Romana de Fotbal a organizat, ieri, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției 2022-2023 a Ligii 2. Evenimentul a avut loc la Casa Fotbalului, in sala ”Nicolae Dobrin”, avandu-I drept gazde pe Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, Aurel Ionescu și Mihai Andrieș, reprezentanți…

- Federația Romana de Fotbal a organizat astazi, cu aproape doua saptamani și jumatate inainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției 2022-2023 a Ligii 2. Noul sezon de Liga 2 e programat sa inceapa in data de 6 august, insa cel mai probabil va debuta mai devreme…

- La sediul Federației Romane de fotbal s-a tras astazi,la sorți, țintarul Ligii a II-a, ediția 2022-2023. Unirea Slobozia va disputa, in sezonul regulat,10 meciuri acasa și 9 meciuri in deplasare. Meciul de debut in noul sezon, programat pe 6 august 2022, va gasi Unirea in postura de echipa gazda, adversara…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…