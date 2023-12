Stiri pe aceeasi tema

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu Unirea Slobozia, 0-0, marti seara, pe teren propriu, in ultima partida din etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal. Concordia e neinvinsa de cinci etape, in care are doua victorii si trei egaluri. Unirea Slobozia are o singura victorie in ultimele patru…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 13 din Liga 2, potrivit news.ro:CS Tunari – Concordia Chiajna 1-1Metaloglobus Bucuresti – Viitorul Pandurii 2-1 CSM Alexandria – Corvinul Hunedoara 0-2 CSC 1599 Selimbar – Progresul Spartac 2-1CSM Slatina…

- Etapa a 10-aCeahlaul P.Neamț – CSC Șelimbar 0-0CSC Dumbravița – CSM Alexandria 2-0AFK M.Ciuc – Unirea Dej 1-0Progresul Spartac – Metaloglobus 0-1CSM Reșița – CS Tunari 1-1Unirea Slobozia – Steaua (11.30)Corvinul – Chindia 2-1Viitorul Tg.Jiu – CS Mioveni 1-0Concordia Chiajna – Gloria Buzau 1-0FC Argeș…

- Se asterne un soi de liniste nesanatoasa peste palitura administrata de Consiliul Judetean Neamt echipei de fotbal CSM Ceahlaul Piatra-Neamt. Trantirea solicitari bazate pe Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a remizat, scor 2-2, sambata, pe teren propriu, cu formatia Concordia Chiajna, intr-o partida contand pentru etapa a 9-a din Liga 2. Echipa antrenata de Calin Cojocaru a marcat prin Njifakue (’34) si Mrsulja (’90+2). Ultimul a egalat dupa ce initial Denis Brinzan irosise…

- Etapa a 8-a. Rezultate tehnice Ceahlaul P.Neamț – Unirea Dej 1-0Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-0CSC Dumbravița – Metaloglobus 1-1AFK M.Ciuc – Chindia Targoviște 1-0Progresul Spartac – CS Tunari 1-2CSM Reșița – Viitorul Tg.Jiu 1-1FC Argeș – CSC Șelimbar 0-0Unirea Slobozia – CSM Alexandria 1-0Gloria…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, joi seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 6-a a Ligii a II-a de fotbal.Pentru Concordia a fost primul punct obtinut acasa in trei meciuri.Sambata vor avea loc partidele CSM Slatina - CSC 1599 Selimbar (Stadion 1 Mai…