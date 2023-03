Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: IONESCU NARCISA IONELA, director al Directiei Administrare Patrimoniu D.A.P. din cadrul Primariei…

- Reprezentantele Olteniei din Liga 2, CSM Slatina si Viitorul Pandurii Targu Jiu, au debutat cu remize in meciurile oficiale din 2023. In aceasta saptamana esalonul secund s-a reluat cu etapa a 17-a . CSM Slatina a incheiat la egalitate, 0-0, pe teren propriu, cu Otelul Galati. CSM Slatina: I. Pop –…

- Dan Petrescu nu este suparat pe jucatorii lui, dupa ce CFR Cluj a pierdut cu 1-0 duelul cu Lazio, din prima manșa a play-off-ului Conference League. Antrenorul ardelenilor a spus ca adversarii au fost mai buni, dar a spus ca nu renunța la visul de a obține calificarea. In meciul de la Roma, Mario Camora…

- CSM Slatina s-a impus cu 3-1 in partida amicala sustinuta astazi, pe terenul sintetic din cadrul Complexului „1 Mai”, in fata divizionarei C Petrolul Potcoava. Toate golurlie au fost marcate in primele 45 de minute. Slatinenii au marcat prin Palade (’11), Andrei Trascu (’19) si Luis Nitu (’29 – penalti).…

- Divizionara secunda CSM Slatina a sustinut sambata, pe teren propriu, cel de-al treilea joc amical din cadrul pregatirii din aceasta iarna. Dupa 3-0 cu Minerul Costesti si 0-5 cu Universitatea Craiova, elevii lui Daniel Oprescu s-au impus cu 2-0 in fata formatiei CSM Cetatea Turnu Magurele. Golurile…

- Formatia de pe litoral a facut un meci solid si a dominat de la un capat la altul. Un nou succes in Conferinta B a Ligii Nationale pentru formatia masculina de baschet CSM Constanta, care a dispus pe teren propriu, intr o atmosfera fierbinte, de SCM Ohma Timisoara, scor 82 67 45 27 la pauza , pe sferturi…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Dan Nistor, a fost dezamagit dupa infrangerea suferita in Moldova, 0-1 cu FC Botosani. „Ceapa“ s-a simtit vinonat dupa ratarea uriasa din minutul 2, cand a lovit mingea gresit de la 10 metri, avand toata poarta in fata. „Vreau sa imi cer scuze suporterilor,…

- Echipa de handbal SCM Craiova se pregateste de un nou duel important in Liga Florilor. Duminica, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta va poposi formatia pregatita de Victorina Bora, CSM Slatina, iar unicul gand al sportivelor craiovene este victoria. Partida va conta pentru etapa a 13-a din Liga Florilor.…