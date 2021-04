Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in sala ”Nicolae Dobrin” a Casei Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti in urma careia se va stabili programul play-off-ului, cat și play-out-ului Ligii 2. Politehnica va evolua in Top 6 alaturi de Craiova, Calarași, Miercurea Ciuc, Rapid și Mioveni, in timp ce Ripensia va lupta pentru salvarea…

- Gaz Metan Mediaș și Universitatea Craiova se intalnesc, vineri seara, de la ora 20.30, in primul meci din cea de-a 27-a etapa a Ligii I de fotbal. Runda va continua sambata, 13 martie, cu jocurile: Academica Clinceni-FC Voluntari (ora 12.00), AFC Hermannstadt-FC Viitorul (ora 14.30) și UTA Arad-FCSB…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat marți viziunea sa in ceea ce privește alcatuirea echipei ideale dupa desfașurarea etapei a 25-a a Ligii 1. Echipele cu cei mai mulți membri prezenți in lotul ideal sunt Chindia Targoviște, cu 3 fotbaliști, și Viitorul Constanța, cu 2 fotbaliști…

- Liviu Ciubotariu a fost ales antrenorul echipei ideale a etapei cu numarul 23, dupa ce a obținut prima sa victorie de la numirea la conducerea tehnica a echipei FC Hermanstadt chiar impotriva liderului Ligii 1, FCSB. LPF a alcatuit la finalul rundei echipa ideala, in care se regasește și Romario…

- FC Argeș Pitești și FC Viitorul sunt adversare, in aceasta seara, de la ora 20.00, in primul meci din etapa cu numarul 23 a Ligii I de fotbal. Runda va continua, maine, cu alte doua jocuri: Chindia Targoviște-UTA Arad, de la ora 14.30 și Dinamo-Sepsi OSK Sf.Gheorghe, incepand cu ora 21.00. Duminica,…

- In sase partide jucate in acest an in Liga 1, FC Viitorul a inregistrat o victorie si cinci egaluri. CFR Cluj se afla pe locul doi in clasament, cu 44 de puncte. Echipa de pe litoral a acumulat pana acum in sezonul 2020 2021 25 de puncte. FC Viitorul disputa joi, 4 februarie, meciul din etapa a 21 a…

- Primul adversar de Liga a 2-a intalnit la nivel amical de Ripensia in 2021 a fost intrecut categoric, 4-0, in duelul disputat astazi la Urseni. Jocul cu Pandurii Targu Jiu s-a derulat pe durata a doua reprize a cate 60 de minute. A fost un joc in care au ieșit in prim-plan atacanții. Scorul a ... The…

- Poli va incepe sezonul de „primavara” cu un meci in optimile Cupei Romaniei contra celor de la Astra. Formația din Giurgiu a eliminat in manșa anterioara Ripensia. Violeții au invins in deplasare Universitatea Craiova și vor juca acasa jocul cu fosta caștigatoare a competiției. Jocurile din optimile…