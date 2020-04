Intreruperea activitatii competitionale din cauza pandemiei de COVID-19 a adus o situatie nedorita si la Petrolul Ploiesti. Petrolul, ocupanta locului 5 in Liga 2, la un singur punct de pozițiile promovabile, va reduce salariile tuturor oamenilor din club, de la staff la fotbaliști, cu 50%. In cazul in care „lupii galbeni” vor ajunge in Liga 1, suma de bani pierduta in lunile de inactivitate va putea fi recuperata. ...