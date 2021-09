CFR Cluj s-a impus, in deplasare, cu 1-0, in fața formației UTA Arad, duminica seara, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 27, de Alexandru Chipciu. Acesta a inscris cu un șut din voleu, din intoarcere. Gazdele au replicat cu cinci minute inainte de pauza, cand Hora a trimis peste poarta. UTA inceput tare repriza secunda, iar in minutul 50 Isac l-a pus la incercare pe Balgradean, cu un șut de la 29 de metri. Același Isac a șutat puțin pe langa poarta, in minutul 55. Hora și-a incercat și el norocul in minutul 62, cand a șutat peste poarta. Antal a fost și…