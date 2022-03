Etapa a 2-a din play-off și play-out din Liga 1 s-a disputat intre 18 și 21 martie. Ultima partida a etapei, CS Mioveni – Chindia Targoviște, a avut loc luni, de la ora 20:30. Rezultatele inregistrate in etapa a 2-a din play-off Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 20.30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova 3-1 Sambata , 19 martie Ora 20.30 Farul Constanța – CFR Cluj 0-0 Duminica, 20 martie Ora 19.00 F C Argeș – FCSB 2-3 CLASAMENT PLAY-OFF Rezultatele inregistrate in etapa a 2-a din play-out Liga 1 Vineri, 18 martie Ora 17.30 FC Botoșani – UTA Arad 1-0 Sambata , 19 martie Ora 12.30 Gaz Metan Mediaș…