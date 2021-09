Liga 1: Rapid – FC Voluntari 0-1, în etapa a 10-a (Video) Rapid a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, scor 0-1, de echipa FC Voluntari, in etapa a zecea a Ligii I. Prima ocazie a partidei le-a aparținut gazdelor. In minutul 7, Junior Morais a centrat din lovitura libera, iar Dandea a reluat cu capul peste poarta. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rata, in minutul 24. Dupa pauza, giuleștenii au cautat cu disperare golul egalizator. In minutul 62, Junior Morais a centrat in careu, iar Belu Iordache a șutat pe langa poarta.Trei minute mai tarziu, Balan l-a pus la incercare pe portarul echipei ilfovene. Finalul a fost incandescent. Ilfovenii au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

