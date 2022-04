Stiri pe aceeasi tema

- Rapid București a obținut a cincea victorie consecutiva sub conducerea lui Adrian Mutu. Formația giuleșteana s-a impus pe terenul echipei UTA Arad, scor 2-0, intr-un meci disputat sambata in etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

- CS Universitatea Alba Iulia, liderul la zi a Ligii a 4-a Alba, a debutat cu dreptul in retur, formația condusa de Mihai Manea impunandu-se cu scorul de 3-0 (1-0) in meciul de vpe Ampoi, ce a deschis partea secunda a stagiunii. Golurile primei clasate au fost marcate de Baghiu (12), Circov (53) și Cl.…

- CSU Craiova a obținut a treia victorie consecutiva in Liga 1. Formația pregatita de Laurențiu Reghecampf s-a impus cu 3-1, luni, in deplasare, in fața echipei Academica Clinceni, in ultimul meci al etapei cu numarul 27.

- Formatia FC Voluntari a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- “U” Cluj – Metalurgistul Cugir 5-1 (2-1) | „Șepcile roșii”, victorie clara la ultima repetiție In deja tradiționala confruntarea amicala dintre “U” Cluj și Metalurgistul Cugir divizionara secunda s-a impus cu scorul de 5-1 (2-1). A fost ultima repetiție inaintea startului Ligii a 2-a pentru “șepcile…

- Tehnicianul echipei Sepsi, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seara, dupa meciul cu FC Rapid, scor 1-1, ca formatia sa a meritat sa obtina doar un punct. "Dezamagit, pentru ca am pierdut doua puncte. Cand te opresti si nu mai joci mingea, cum am facut in prima repriza, si ai un om in plus, meritam…

- Phoenix Suns, liderul incontestabil al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), si-a trecut in cont a saptea victorie consecutiva, dupa ce a invins-o luni pe teren propriu, cu 115-109, pe Utah Jazz, gratie vedetei sale Chris Paul, care a decis soarta meciului in prelungiri, informeaza…