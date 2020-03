Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea (51 de ani), președintele lui Dinamo, a abordat cele mai interesante subiecte dupa victoria echipei sale cu Academica Clinceni, scor 1-0, care a calificat-o pe formația din „Ștefan cel Mare” in semifinalele Cupei Romaniei. Programul + rezultatele din Cupa Romaniei despre posibila demitere…

- Managerul general al lui Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre datoriile clubului din Ștefan cel Mare și situația in perspectiva sezonului viitor. „In orice caz, nu foarte avem multe datorii. Toți banii de la meciul cu FCSB au plecat catre baieți și catre antrenori. Nu sunt probleme, nu mai avem treaba…

- Florin Prunea (51 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat ca Denis Ciobotariu (21 de ani, fundaș dreapta) este foarte aproape sa paraseasca formația din „Ștefan cel Mare”. CFR Cluj este, cel mai probabil, urmatoarea destinație a jucatorului. „Daca Ciobi pleaca, cu siguranța ca trebuie sa cautam…

- DINAMO // Aflați in cantonamentul din Spania, jucatorii „cainilor” au primit o veste buna azi: au fost inștiințați ca au primit o parte din salariile restante. Intalnirea de duminica dintre Ionuț Negoița și Florin Prunea pare sa fi avut efectul scontat in „Ștefan cel Mare”. Finanțatorul roș-albilor…

- Croații lui Dinamo, Mrzljak și Puljic, i-au pus o vorba buna lui Kelici, mazilit de la Craiova, la Dusan Uhrin jr., ca sa-l ia in „Ștefan cel Mare”. A fost unul dintre cei mai vechi jucatori ai oltenilor, insa a fost mazilit și acuzat de tradare! Renato Kelic, 28 de ani, ar putea sa se razbune pe juveți…

- Dinamo se pregatește sa deschida ultima etapa din Liga 1 care se va mai desfașura in acest an. Gruparea pregatita de tehnicianul Dușan Uhrin va intalni gruparea FC Botoșani, joi, 19 decembrie, de la ora 20:00, anunța MEDIAFAX.Cele doua formații ocupa locurile șapte și opt in clasament, cu…

- Dan Nistor, 31 de ani, va parasi Dinamo in mercato de iarna, de vazut daca la o rivala din Liga 1 sau intr-un campionat din Orient pentru un salariu lunar de 30.000 de euro. Primul plecat. Sau, mai bine zis, doar unul dintre numele importante ce vor parasi Dinamo in mercato de iarna. Mijlocașul Dan…

- Patronul dinamovist are de gand sa ii concedieze in perioada urmatoare pe managerul general si pe directorul sportiv.Conform surselor Gazetei Sporturilor, Peluza Catalin Hildan i-a cerut finanțatorului sa renunțe la serviciile lui Florin Prunea. Iar Negoita a fost de acord pentru a pastra relația buna…