Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1, play-off, etapa 5: Viitorul – CFR Cluj (duminica, ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gica Hagi și Dan Petrescu trag sa prinda Europa. ”Bursucul” se lupta cu FCSB pentru Champions League, iar Hagi vizeaza locul 3. ”Daca ne bate, Viitorul intra in lupta pentru titlu”, afirma Dan Petrescu. Viitorul…

- Gigi Becali a precizat ca nici unul dintre jucatorii importanti nu va fi indepartat in vara, indiferent de modul in care se incheie lupta pentru titlu. "Benzar a dat ieri telefon ca el n-a spus nicaieri, nimanui ca vrea sa plece. I-am zis sa stea linistit, ca eu nu cred ce se scrie. Pe Tanase…

- Liga 1 la fotbal, etapa 3, play-off. Astra – Viitorul (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Singura miza e locul 4. Un duel foarte interesant din play-off va fi si cel dintre ultimele doua campioane, Astra si Viitorul. – 22 octombrie 2017, Astra – FC Voluntari 2-3: a fost ultima infrangere suferita…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anunțat ca la aceasta ora, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu – ...

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti. Potrivit Companiei Nationale…

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Dupa un start cu… stangul in faza semifinala a Ligii I de baschet masculin (eșalonul secund), la Constanța, in meciul cu Baschet Club Athletic, scor: 67-93 (17-22; 27-23; 11-22; 12-26), jucatorii de la CSM Ploiești au gasit „victima perfecta” in persoana junilor de la CSM Mediaș. Adica, o formație care…

- Doua persoane a caror mașina a fost lovita de un tren de marfa in orașul Ovidiu au scapat cu viața datorita mecanicului care a vazut la timp autoturismul și a franat. Doar mașina a fost avariata.