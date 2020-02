Liga 1 / LPF a stabilit echipa etapei 26. Niciun „leu“ nu și-a câștigat locul în formulă Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a anunțat astazi echipa etapei 26 din Liga 1. Cum Universitatea Craiova nu a obținut nimic din derbiul cu CFR Cluj, nici membrii forului fotbalistic nu au inclus vreun jucator in formula. In schimb, sunt destui reprezentanți ai CFR Cluj. Iata cum arata echipa etapei 26: PORTAR: Giedrius Arlauskis (CFR Cluj / 32 de ani / 19 jocuri). A avut opt intervenții decisive, dintre care patru in prima repriza. Asta intr-un moment in care adversarii au luat cu asalt poarta clujenilor. A fost desemnat jucatorul meciului! FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj / 22 de ani / un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

