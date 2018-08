Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul italian al echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ratarea calificarii in grupele Europa League a echipelor romanesti CFR Cluj si FCSB este un lucru foarte grav pentru Romania in ceea ce priveste coeficientul UEFA.…

- Presedintele lui Dinamo, Alexandru David, a anuntat ca ros-albii il vor reclama pe finantatorul FCSB, Gigi Becali, la comisiile FRF pentru ca acesta l-a contactat pe Dan Nistor, dorind sa-l transfere sub comanda lui Dica, desi e sub contract cu trupa din "Stefan cel Mare".Becali sustine ca…

- Gabi Balint a fost impresionat de evoluțiile lui Dan Nistor și May Mahlangu in derby de Romania, scor 3-3. Fostul mare fotbalist roman e de parere ca niciun jucator din istoria FCSB-ului nu s-a ridicat la nivelul aratat de Nistor duminica. "Putea sa fie cel mai bun jucator din istoria FCSB-ului si…

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Andrei Ivan, la Rapid Viena. Fostul atacant al Craiovei a fost imprumutat de la Krasnodar, iar austriecii au si o clauza inclusa prin care il pot transfera definitiv, in 2019. “Mi-am dorit o schimbare, dupa un an dificil petrecut in Rusia si vreau acum sa joc din nou constant. Stiu multe despre acest…

- La primul sezon in Romania, italianul Devis Mangia a facut istorie pentru CS Universitatea Craiova, aducand echipa pe podium dupa 23 de ani si castigand primul trofeu dupa 25 de ani. Cand a venit in Banie, fostul selectioner al „azzurrinilor” si-a propus „sa facem mai mult ca anul trecut” si si-a…

- Soarta lui Denis Alibec e decisa intr-o mare masura, acum, chiar inainte de inceputul sezonului 2018-2019. Atacantul nu s-a prezentat la reunire si la vizita medicala si nu va mai continua mai mult ca sigur cu FCSB. Ultima reactie a directorului sportiv, Mihai Stoica, a lamurit intr-o mare masura…

- Dan Petrescu a plecat de pe banca tehnica a echipei CFR Cluj, dupa ce a adus pe stadionul din Gruia patru titluri de campioana, iar clubul anunța ca decizia de reziliere a contractului a fost una amiabila.”Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul care ne-a adus al 4-lea titlul de campioana,…