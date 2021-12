Etapa a 19-a a Ligii 1 este programata de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni ora 20:30 Rapid – FC Arges Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea Craiova ora 20:30 Gaz Metan Mediaș – FCSB Duminica, 12 decembrie ora 17:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Farul ora 19:30 CFR Cluj – CS Mioveni Luni, 13 decembrie ora 20:30 Dinamo – Chindia Targoviste The post Liga 1, etapa a 19-a | Programul meciurilor și clasamentul actualizat appeared first on Puterea.ro .