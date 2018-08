Stiri pe aceeasi tema

- Juniorii de la Academia Hagi fac antrenamente suplimentare de padbol. Odata cu reluarea pregatirilor pentru sezonul 2018/2019 s-au reluat și ședințele de padbol pentru grupele de copii și juniori ale Academiei Hagi. Din primavara acestui an corpul de antrenori din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe…

- FC Viitorul va juca sambata, 18 august, de la ora 21, pe stadionul „Central” al Academiei „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, impotriva revelatiei acestui inceput de sezon, Gaz Metan Medias, in cea de-a V-a etapa a Ligii l de fotbal. Meciul va fi transmis in direct, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look…

- FC Viitorul Constanta a bifat, luni seara, primul succes din acest sezon al Ligii l, dupa ce a trecut de FC Voluntari cu scorul de 2-0 (0-0), pe Stadionul „Central” de la Ovidiu. Ambele goluri ale formatiei pregatite de Gheorghe Hagi au fost marcate in minutul secund, de Ionut Vina (min. 69 - penalty)…

- FC Viitorul Constanta se afla in cautarea primului succes din actuala editie a Ligii l de fotbal. Eliminata din cupele europene de Vitesse Arnhem (Olanda) si cu doar un punct in primele doua runde, jucatorii antrenati de Gheorghe Hagi vor da piept, astazi, de la ora 18, cu FC Voluntari, pe stadionul…

- VITESSE ARNHEM - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: In prima mansa, disputata in urma cu o saptamana, echipa lui Hagi a remizat pe teren propriu cu formatia olandeza, scor final 2-2, dupa ce a condus cu 2-0. In cazul in care se va califica, Viitorul Constanta va juca in turul al treilea…

- Echipa FC Viitorul s-a calificat in turul 2 al Europa League, dupa ce a trecut, cu scorul general de 2-0, de formația Racing FC Union (Luxemburg). Constantenii castigasera, scor 2-0, partida din prima mansa, din deplasare, iar meciul retur, disputat joi seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi…

- Alex Ionita (24 de ani) a raspuns afirmatiilor facute de Gigi Becali, care l-a atacat din nou. Fostul patron al FCSB a spus, intr-o interventie televizata, ca fotbalistul de la CFR Cluj "nu e de Steaua" si ca este fricos. Ionita i-a raspuns lui Becali printr-o postare pe contul sau de Facebook.…

- Gigi Becali a revenit la un subiect despre care a tot discutat dupa ce fost refuzat cu vehementa. Este vorba despre transferul lui Alex Ionita (24 de ani) la FCSB. Omul de afaceri a vorbit din nou despre mijlocasul care l-a refuzat clar si raspicat cand a venit vorba despre un transfer la vicecampioana…