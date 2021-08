Liga 1: Dinamo – FC Argeș 0-2. Cristian Tănase a marcat ambele goluri (Video) FC Arges a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Jucatorii pregatiți de Dario Bonetti au ajuns la a patra infrangere consecutive. Cristian Tanase a deschis scorul in minutul 10, cu un șut din afara careului. Fostul jucator al FCSB-ului a stabilit scorul final, in minutul 62. In urma acestei victorii, FC Argeș a urcat pe locul 11, cu 7 puncte, in timp ce Dinamo a coborat pe locul 13, cu un punct mai puțin, la egalitate cu Chindia Targoviște. Au evoluat echipele Dinamo: Esanu – Radu, Giafer, Grigore, Amzar (Bordusanu ’39)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Arges a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Dinamo, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Golurile au fost marcate de Tanase, in minutele 11 si 62. Dinamo: Esanu – Radu, Giafer, Grigore, Amzar (Bordusanu ’39) – Cretu, Rauta, Bani (Neicutescu…

- FC Argeș și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 FC Argeș - Rapid, liveTEXT de la 21:30 …

- FC Argeș joaca acasa cu UTA Arad, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul etapei #2 din Liga 1 FC Argeș - UTA Arad, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Argeș - UTA Arad, echipe probabile: FC ARGEȘ: 12. Greab…

- Formatia Universitatea Craiova a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges, intr-un meci din prima etapa a Ligii 1, editia 2021/2022, informeaza News.ro. Golul a fost marcat de Ivan, in minutul 55. Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa,…

- Universitatea Craiova a câștigat, scor 1-0, partida de pe teren propriu din prima etapa a Ligii 1 contra lui FC Argeș.Andrei Ivan ('55) a marcat cu capul unicul gol al întâlnirii. Au evoluat echipele:Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vladoiu, Balasa,…

- Formatia FC Arges a remizat, joi, scor 2-2, cu echipa FC Kisvarda, intr-un meci amical disputat in Austria, potrivit news.ro. Golurile pitestenilor au fost marcate de Denis Dumitrascu ’14 si Honciu ‘82. Pentru Kisvarda au inscris Nagy ’44 si Claudiu Bumba ‘53. FC Arges a inceput…

- Campioana Serbiei, Steaua Rosie Belgrad, a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-0 (1-0), luni, la Stegersbach, intr-un meci amical de fotbal sustinut de pitesteni in stagiul de pregatire din Austria. Steaua Rosie s-a impus prin golurile marcate de Veljko Nikolic (min. 14) si Nikola Krstovic…

- Campioana Serbiei, Steaua Rosie Belgrad, a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-0 (1-0), luni, la Stegersbach, intr-un meci amical de fotbal sustinut de pitesteni in stagiul de pregatire din Austria, potrivit agerpres.ro. Steaua Rosie s-a impus prin golurile marcate de Veljko Nikolic (min.…