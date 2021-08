Dinamo a invins, luni seara, pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Academica Clinceni, in etapa a treia a Ligii I. Echipa antrenata de Ilie Poenaru a deschis scorul in minutul 37. Cioiu a marcat un gol, superb, la vinclu. In prelungirile primei reprize, Sorescu a restabilit egalitatea, cu un șut de la distanța. Dinamo a trecut in avantaj, in minuul 71, prin Mihaiu, care a fructificat o pasa de la Ricardo Grigore. Sorescu a reușit dubla, in prelungirile meciului. Au evoluat echipele Dinamo: Esanu – Sorescu, Giafer, R. Grigore, A. Radu (Borcea ’45+5)- G.…