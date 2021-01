Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, considera ca remiza cu Sepsi, 0-0, este justa. Acesta considera ca starea terenului de joc a influența foarte mult jocul și rezultatul. „Au fost doua reprize distincte. In prima, terenul nu a permis sa incercam sa pasam, noi fiind echipa dezavantajata. Noi suntem o echipa tehnica și am jucat impotriva unei formații care joaca agresiv și nu o intereseaza construcția. In momentul cand ai jucatori cretivi impotriva unor jucatori de forța, pe un teren pe care forța primeaza, atunci cu siguranța ei au fost avantajați“, a spus Papura, care…