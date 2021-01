Liga 1 | „Câinii“ lui Jerry Gane au „mușcat-o“ pe UTA Dinamo București a reușit sa-și adjudece toate cele trei puncte puse in jocul de la Arad, dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in fața formației UTA. Golul care a decis destinația punctelor a fost marcat de Deian Sorescu, dintr-un penalti (’9). Statistica oferita de flashscore.ro UTA: Iacob – Tomozei, Ilie, Benga, Bustea (’46, Shlyakov) – Miculescu (’46, Buhacianu), Albu (’80, Roșu), Vorobjavas, Rusu (’90+1, Oroian) – Roger, Rus (’61, Antal). Antrenor: Laszlo Balint. Dinamo: Alexandru – Sorescu, Puljic, Ehmann, Filip – Mihaiu (’46, Moldoveanu), Anton, Gol, Nepumoceno (’90+1, A. Radu) – Nemec,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

