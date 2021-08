CFR Cluj a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FC Arges, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Prima ocazie de gol a avut loc in minutul 6. Ciprian Deac i-a pasat lui Omrani dar francezul nu s-a descurcat in fața porții. Dupa trei minute, argeșenii au replicat prin Tanase. Mijlocașul a trimis peste poarta. Denis Alibec a fost aproape de gol in minutul 19, cand Greab a respins in afara suprafeței de joc, mingea șutata de atacant. CFR Cluj a deschis scorul, in minutul 30. Greab a respins o minge care se indrepta spre Alibec, dar Omrani a fost atent și a marcat cu un șut…