- Un articol publicat in „Journal of Eating Disorders” sugereaza ca atracția fața de barbați este un factor de risc pentru tulburarile alimentare. Tulburarile de alimentație sunt tulburari psihologice foarte grave și mortale care au multe efecte negative asupra persoanelor care sufera de ele.Prevalența…

- In exclusivitate pentru Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre bautura care ajuta la dezintoxicarea ficatului in 24 de ore. Bioenergoterapeuta a dezvaluit cand trebuie consumata, dar și cum trebuie preparata.

- In luna aprilie 2022, s-a inregistrat nasterea a 11.116 copii, cu 2.155 mai putini copii decat in luna martie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna aprilie 2022 a fost de 22.155 (11.596 barbati si 10.559 femei), cu 4.059 decese (2.208 barbati si 1.851 femei) mai putine decat in luna martie…

- Femeile care vor sa aiba un corp de invidiat la plaja ingroasa randurile la sala sau dau o fuga la farmacie pentru pastile si ceaiuri de slabit. Multe aleg a doua varianta. Atentie, insa! Abuzul de suplimente si dieta drastica sunt calea sigura spre spital. Ar fi ideal sa poți slabi doar sorbind cateva…

- In cadrul emisiunii Adevaruri Ascunse de la Antena 3, Lidia Fecioru a vorbit despre motivele pentru care romanii nu iși mai doresc copii. Bioenergoterapeuta considera ca orice copil este cu adevarat o bucurie a vieții.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a spus, miercuri, ca varsta de pensionare se va modifica pentru femeile din Romania.In prezent, varsta standard de pensionare este 61 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati, stagiul minim de cotizare este de 15 ani si stagiul complet de cotizare este de 35…

- Lidia Fecioru este o cunoscuta bioenergoterapeut din țara noastra. Aceasta este cea care poate vindeca orice boala datorita calitaților sale bioenergetice. Specialista a dezvaluit ce ceai te ajuta la intreținerea organismului uman.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, luni seara, ca va continua programul ”Fii o sansa”, pentru cuplurile infertile, prin care se deconteaza cu 4.000 de euro procedura de fertilizare in vitro.