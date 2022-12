Stiri pe aceeasi tema

- Apariție surprinzatoare pentru Kate Winslet la premiera din Londra a noului film din seria Avatar ndash; The Way of Water . Vedeta in varsta de 47 de ani și-a facut apariția intr-o rochie pe care a mai purtat-o in trecut pe covorul roșu.

- Inelul de logodna este una dintre bijuteriile cu o valoare sentimentala inestimabila pentru femeile ce urmeaza sa devina mireasa. Celebritațile au optat pentru stiluri inedite in ceea ce privește inelul primit de la jumatatea lor, barbați celebri cu dare de mana. Click! Iți prezinta cum arata și cat…

- Lidia Buble a izbucnit in lacrimi pe Instagram și și-a deschis sufletul in fața fanilor. Cantareața a povestit ce durere ascunde și cat este de afectata de aceasta situație.Fosta concurenta de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!” nu și-a mai putut stapani lacrimile și a marturisit ca Bubbly, cațelul…

- In fiecare an, in aceasta perioada a anului, pregatirile de Halloween sunt in toi, mai ales in America, unde si vedetele incep goana dupa cei mai frumosi dovleci si dupa cele mai horror costume si accesorii. Click! iti prezinta cele mai constiincioase celebritati de la Hollywood. Kristen Bell (42 de…

- Vedetele din distributia mult asteptatului sequel al filmului ''Black Panther'', din universul cinematografic Marvel, care au pasit miercuri seara pe covorul rosu cu prilejul premierei mondiale a ''Wakanda Forever'' in Hollywood i-au adus un omagiu regretatului Chadwick Boseman, informeaza Reuters.…

- Vedetele de la Hollywood au o noua pasiune - papucii imblaniți purtați pe strada. Deși nu sunt cea mai fericita alegere din punct de vedere estetic, trebuie sa recunoaștem ca sunt comozi, iar Hailey Bieber pare sa fie de acord cu asta și chiar este dispusa sa plateasca o suma colosala pentru un astfel…

- Cardi B nu este deloc adepta petrecerilor aniversare restranse. Cantareața americana a implinit 30 de ani și a dat o petrecere grandioasa, la care au participat nume mari de la Hollywood. Tematica a fost Burlesque.

- Ulterior, la data de 22.09.2022, ora 10.41, la sediul Biroului Accidente Ușoare, s-a prezentat și celalalt conducator auto implicat, Buble Lidia, care la data de 21.09.2022, ora 12.15, la intersecția str. V. Madgearu- bd. N. Caramfil, nu s-a asigurat la schimbarea directiei de deplasare catre dreapta,…