- In urma cu putin timp, Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la marirea familiei pe care o are cu frumoasa Anda Calin. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile celor doi au dat roade! Anda Calin e insarcinata,…

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți, insa pana acum niciunul dintre ei nu a dorit sa faca o declarație publica. Andreea Balan se pare ca a luat fraiele in mana și nu a mai rezistat presiunii din social media. Dupa ce a fost acuzata de un fan ca și-ar fi inscenat divorțul, artista a avut o…

- Trupul lui Caroline Flack a fost gasit in apartamentul sau din Londra. In urma cu cateva saptamani ei ii fusese interzis sa se mai apropie de iubitul ei, pe care il agresase. Cu toate acestea, potrivit Daily Mail, ea incercase totusi sa-l contacteze pe acesta vineri, pe Instagram. Caroline Flack…

- Lidia Buble a avut prima reacție in contextul zvonurilor care susțin ca artista și Razvan Simion nu ar mai forma un cuplu. Lidia Buble și Razvan Simion sunt impreuna de peste 6 ani de zile, insa faptul ca cei doi nu au petrecut Craciunul impreuna a alimentat o serie de zvonuri conform carora cei doi…

- Vedeta a postat un story pe pagina sa de Instagram, in care se saruta pe gura cu un alt barbat, care este, de fapt, hair stylist-ul ei. Se pare ca cei doi au o relatie foarte buna, daca si-au permis sa faca un astfel de gest si sa il posteze pe Internet. Desi Lidia a scris ca sunt doar prieteni,…

- La Mulți Ani, din partea lui Nicolae Tomescu! On air frecvențele 1053 KHz, 90,8, 94,5, 96,3 MHz Jingle „Oamenii pornesc…” (29’’) Odata cu venirea Sarbatorilor de Iarna, au „renascut” traditiile romanesti pline de viața; obiceiurile si datinile populare, care provin din trecut, dar continua, uneori,…

- In apropierea sarbatorilor, ne gandim tot mai mult la mesele in familie, pline cu bunatați tradiționale. Odata puși in fața mancarurilor, parca nu ne mai putem opri. Influentati de traditie, educatie si religie, romanii au tendinta sa faca excese alimentare. De sarbatori, romanii se inghesuie prin magazine…

- Razvan Botezatu a facut anuntul pe Instagram, in dreptul unei fotografii pe malul marii. "Am fost cerut in casatorie", a scris Razvan Botezatu in dreptul fotografiei. Intr-o alta poza de pe rețeaua de socializare, Razvan Botezatu apare sarutandu-se cu iubitul care i-a dat inelul. "Dragostea…