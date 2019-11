Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner s-a vindecat de cancer, dupa un tratament ce a durat cateva luni și ședințe de chimioterapie dureroase. Cea care a avut cel mai mult de suferit in aceasta perioada a fost mama artistei, care a privit neputincioasa la suferința copilului ei. Pentru a o scuti de momentele dureroase prin care…

- Lidia Buble este una dintre cele mai frumoase cantarete autohtone, cu un talent indubitabil. Se pare ca artistei ii merge bine pe toate planurile, atat pe cel profesional, cat si pe cel sentimental. Vedeta se afla acum intr-un turneu de promovare, cu noua sa piesa ”Margarita”. Weekendul care tocmai…

- O fețița de 14 ani a fost gasita plina de sange pe o strada din Pucioasa, de un paznic. Barbatul a dus-o la poliție, iar mai apoi copila a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, unde au ieșit la iveala detalii șocante. In urma primelor investigații in acest caz, un șofer de microbuz a fost plasat…

- Ne-am obișnuit sa o vedem pe Lidia Buble la televizor și pe internet doar intr-un fel, insa artista s-a hotarat sa recurga la o schimbare completa, pentru a-și surprinde fanii. „Orice artist la o anumita perioada trebuie sa se reinventeze și sa inspire la randul lui”, a declarat Lidia Buble pentru Unica. „In…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a fost protagonista unui incident destul de... amuzant. Vedeta a ramas inchisa in casa din cauza, a cui credeti? A micutului Ioachim. Da, da, ati auzit bine.

- O vedeta de pe Instagram a vrut sa-si petreaca vacanta in Thailanda alaturi de alti prieteni. Insa autoritatile au descoperit ceva in neregula cu pasaportul ei asa ca au arestat-o timp de 24 de ore in Bangkok.

- Bianca Brad a dezvaluit cum a ajuns sa fie model. Vedeta a explicat cine a ajutat-o in aceasta cariera. Bianca Brad a facut dezvaluirile de Ziua Internaționala a Modei, care se sarbatorește pe 21 august. "Am aflat, din intamplare, ca astazi, 21 august, este Ziua Internaționala a Modei… moment in care…