Stiri pe aceeasi tema

- La un an si patru luni de la despartirea de Razvan Simion, Lidia Buble se declara peste masura de indragostita. Fericirea ei vine la pachet cu un iubit tanar, frumos si celebru, pe care l-a adus in Romania chiar azi. Harlys Becerra este un actor cubanez, in varsta de 37 de ani.

- Lidia Buble pare mai fericita ca niciodata, asta dupa ce a declarat ca dragostea a venit atunci cand nici macar nu se aștepta. Dupa ce presa din Romania a tot vuit cu privire la relația dintre artista noastra și actorul spaniol Harlys Becerra, celebra cantareața nu s-a mai putut abține și a marturisit…

- Dupa participarea la competiția Asia Express- Drumul Imparaților, Lidia Buble și-a reluat vacanța de vara, insa nu oricum și oriunde. Cantareața a plecat in mai multe vacanțe de lux alaturi de presupusul ei iubit, actorul cubanez Harlys Becerra, in varsta de 37 de ani. Iata cine este, de fapt, cel care…

- Vlad Gherman a confirmat public ca actrița din serialul Adela, Cristina Ciobanașu, are o noua relație de iubire. La o zi dupa anunțul actorului, aceasta a facut o postare despre cum se ințelege cu Vlad.

- Lidia Buble a atras atenția cu o postare recenta pe Instagram. Cantareața in varsta de 28 de ani a surprins cu ipostaza in care s-a fotografiat chiar ieri, 8 august. Artista a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un selfie alaturi de un barbat misterios. Nu i-a dezvaluit numele, dar nu i-a aratat…

- Doar ce s-a intors din Asia Express și s-a ales cu un iubit? Acesta pare sa fie cazul Lidiei Buble, care a postat mai multe indicii ce par a fi semnul unei noi relații. Artista chiar s-a pozat in brațele unui barbat misterios. Sa fi dat cantareața pagina, dupa desparțirea de Razvan Simion

- Dupa aventura de la „Asia Express”, sezonul 4, Lidia Buble a venit in Romania. Cantareața a mers la medicul estetician, la salonul de infrumusețare, dar și la un restaurant cunoscut din București. Acolo s-a intalnit cu un cantareț celebru, unul cu care s-a zvonit ca ar fi avut o relație. Astazi, la…

- Nu iși mai ascund povestea de iubire! Razvan Simion și Daliana Raducan au atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cei doi indragostiți le-au aratat fanilor cum și-au petrecut weekendul alaturi de prieteni. Au fost foarte apropiați. Se iubesc de aproximativ un an…