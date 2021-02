Stiri pe aceeasi tema

- Deliric are cu ce se mandri! Artistul și-a surprins iubita intr-o ipostaza fierbinte, direct din vacanța din Maldive. Inna a facut furori cu formele apetisante, spre deliciul fanilor de pe Internet.

- Dani Oțil și logodnica sa, Gabriela Prisecariu, și-au petrecut sfarșitul de an intr-o vacanța exotica in Insulele Maldive. Deși au fost destul de discreți viața lor personala, acum cei doi par mai amorezați ca niciodata și au decis sa nu-și mai ascunda sentimentele de ochii publicului. In urma cu o…

- Lidia Buble i-a șocat pe unii din urmaritorii ei din mediul online. Artista a decis sa le raspunda fanilor ei intr-un mod inedit, așa ca s-a gandit sa o faca in versuri. Cum a aratat replica acesteia? Lidia Buble le-a raspuns fanilor in versuri Lidia Buble este din ce in ce mai mult ținta criticilor…