Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Timis, Cristian Mos, saluta decizia PNL de a-l sprijini pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Pe de alta parte, Mos il provoaca pe Orban sa faca acelasi lucru si la Timisoara, respectiv ca PNL sa nu mai sustina “clovnul care iși bate joc de sute de mii de oameni”. The post Cristian…

- Nicușor Dan ii mulțumește lui Ludovic Orban pentru susținerea acordata candidaturii lui la Primaria București, menționand, in cadrul unei postari de Facebook, ca „este un gest de mare responsabilitate...

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat, joi, ca partidul il sustine pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, fara ca acesta sa se inscrie in partid, in speranta ca si alte formatiuni vor dori sa mearga cu aceasta varianta."In 2016, bucurestenii, din pacate, au luat o decizie care a dus Bucurestiul in pragul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca s-au efectuat studii sociologice și niciun alt candidat de dreapta, in afara lui Nicușor Dan, nu avea șanse sa o invinga pe Gabriela Firea. Orban a spus ca obiectivele PNL sunt legate de indepartarea PSD de la putere și o buna guvernare in Capitala.”In…

- PNL il va sustine pe Nicusor Dar Dan in cursa pentru Primaria Capitalei, au precizat pentru „Adevarul” surse politice. Ludovic Orban va face o conferinta de presa de la pra 12.00, eveniment la care cel mai probabil va fi discutata si aceasta tema.

- "In toata istoria,in Timișoara,partidele, fara excepție și-au pus drept candidat de Primar persoane cu ocupații proeminente: profesori universitari, medici,ingineri,arhitecți etc.Asta și din respect fața de funcția in sine,fața de oraș și fața de votanți. Denota,oare,respect pt Timișoara,ca…

- "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național Liberal din interiorul echipei PNL. Ne obliga acest lucru, pentru ca am pornit intr-un proiect in care trebuie sa avem incredere in capacitatea noastra de a genera o soluție pertinenta,…

- Claudiu Nasui, ales presedinte al USR Bucuresti, a declarat pentru G4Media.ro ca Nicusor Dan ramane candidatul partidului la Primaria Bucuresti si anunta ca opozitia anti-PSD are nevoie de un candidat comun la alegerile locale din Capitala.