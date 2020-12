Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat ca senatorii și deputații acestei formațiuni politice iși vor depune, marți, demisiile din Parlament pentru a nu beneficia de pensii speciale.

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, potrivit Mediafax.

- Jurj Fica sau ”Tanti Fica”, o femeie vaduva de 76 de ani, fara copii sau nepoti, traiește singura pe un deal, la marginea unei paduri din comuna Ceru Bacainți din județul Alba, dintr-o pensie de urmaș de 15 lei lunar. Jumatate din pensia soțul ei, care a decedat in urma cu șapte ani, scrie site-ul local…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca a platit 1250 de lei – jumatate din sancțiunea contravenționala care i-a fost data dupa ce a fost fotografiat intr-un restaurant din Sarata Monteoru, județul Buzau, incalcand regulile impuse de pandemie. Amendați au fost și companionii sai, 10 la numar, intre…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 13.632 de noi cazuri de COVID-19 in aceasta tara cu 38 de milioane de locuitori. Jumatate din Polonia, in special marile orase si imprejurimile lor, se afla deja de sambata trecuta in "zona rosie", unde populatia este obligata sa poarte masca in spatiile publice.…

- Mai mult de jumatate dintre țarile Uniunii Europene, printre care și Romania, au fost incluse in zona roșie, pe harta referitoare... The post Peste jumatate dintre țarile UE, inclusiv Romania, incluse in zona roșie de risc appeared first on Renasterea banateana .

- Situația infectarilor cu coronavirus se schimba pe zi ce trece, atat la nivel de județ cat și la nivel național. Elevii fac cursuri in diferite scenarii – verde (vin toți la școala), galben (jumatate de clasa la școala, jumatate acasa, iar dupa un timp se „rotesc”) și roșu (toți elevii fac ore online).…

- Caz incredibil in satul Marașești, comuna Voinești. Președintele secției de votare le-a impus membrilor sa semneze procesul verbal in alb, cu o jumatate de ora inainte de inchiderea urnelor, dandu-le asigurari acestora ca numaratoarea de dupa inchiderea secției va fi corecta. Doar reprezentantul PNL…