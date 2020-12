Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, au avut sambata dupa-amiaza o intrevedere la Budapesta, a anuntat Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. In timpul intalnirii, cei doi…

- „Cel mai important rezultat al ultimelor doua zile din punctul nostru de vedere și al tuturor este acela de crestere a increderii intre formatiunile politice care isi propun sa formeze o coalitie majoritara in Parlament. Credem ca am ajuns la o incredere necesara pentru aceasta coaliție și ne propunem…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca in urma negocierilor cu PNL si USR PLUS Uniunea va prelua in viitorul Guvern trei portofolii: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Tineretului si Sportului. "Am avut discutii…

